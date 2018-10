Deel dit artikel:













Vlaardingen gaat door met preventief fouilleren Een fouilleeractie van de politie (archieffoto)

De politie gaat door met preventief fouilleren in vier Vlaardingse wijken. Dat laat de burgemeester van Vlaardingen Annemiek Jetten weten in een brief aan de gemeenteraad.

Met deze maatregel wil Jetten het bezit van wapens ontmoedigen en wapengeweld tegengaan. In het laatste half jaar zijn er 133 personen gefouilleerd en 31 auto’s doorzocht. In totaal zijn zes mensen aangehouden voor wapenbezit. De wijken die onder de proef met preventief fouilleren vallen zijn; het centrum, Westwijk, Holy en Vlaardingen Ambacht.