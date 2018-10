De Hofbogen zijn te koop. Wat nu?

Ondernemers in de Hofbogen zijn kritisch over de plannen van de Rotterdamse wethouder Kurvers met het monumentale pand. De Hofbogen staan te koop en op de artist impressions zijn gebouwen getekend op het Rijksmonument. Volgens Kurvers staat nog niets vast.

"We spreken elkaar in 2019 als we weten van wie de Hofbogen dan zijn", zegt de wethouder tegen de ondernemers. "We hopen dat in de zomer van 2019 te weten."

Gebouwen in plaats van bomen

"Er komen gebouwen op de plek waar nu mijn appelbomen staan", zegt een bezorgde Rutger Henneman van stichting Groengoed. Hij beheert de tuin bij het voormalige station Hofplein. "Er is een soort van grote kas afgebeeld, maar ook op Park Pompenburg zijn allerlei gebouwen getekend."

Henneman kan bijna niet geloven dat de gemeente deze tekeningen verspreid: "Het is absurd. Er spreek totaal geen binding uit met alle initiatieven die er nu zijn." Hij stuurde namens tientallen andere bewoners een brief naar de gemeenteraad van Rotterdam.

Twee kilometer lang park

'Echt groen' op het dak van de Hofbogen, dat is wat de wethouder wil voor het dakpark. "Die groene ambitie is er juist", zegt Kurvers. "Onze ambitie is dat mensen hier bij Hofplein door het groen kunnen wandelen over een twee kilometer lang voetpad."

Wel moet er op de Hofbogen ruimte zijn voor horeca, vindt de wethouder. "We willen dat het toegankelijk is, maar ook dat het mogelijk is om een versnapering te nuttigen."

Maar de eerste zorg is nu een koper vinden, zegt Kurvers. Het dak van de Hofbogen zijn eigendom van ProRail, de gebouwen daaronder van Vestia en Havensteder. Die twee zijn nu verantwoordelijk voor de huurders, voor de ondernemers in de Hofbogen. Of zij op hun plek kunnen blijven, zal afhangen van de nieuwe eigenaar.