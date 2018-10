Wethouder Van der Vlugt Goeree-Overflakkee legt functie neer

Arend-Jan van der Vlugt is binnenkort wethouder af in de gemeente Goeree-Overflakkee. De CDA'er heeft te kennen gegeven dat hij zijn functie 13 december neerlegt. Van der Vlugt zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Zijn besluit werd versneld door berichten die de laatste weken in de lokale media verschenen.

Zo werden artikelen en ingezonden brieven geplaatst waarin gesuggereerd werd dat Van der Vlugt zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling. Deze beschuldigingen ontstonden door een erfpachtkwestie bij Het Essenbos in Ouddorp. Van der Vlugt heeft hier landbouwgrond en natuurkampeervereniging NTKC heeft er een camping.



Eigenaar van de grond Fonds DBL wil het terrein overdoen aan één eigenaar. De kampeerders zijn bang dat Van der Vlugt, die met zijn vrouw meerdere recreatieparken beheert in Ouddorp, hun natuurcamping zal gebruiken voor grootschalige recreatie.

Marlies van der Vlugt, de vrouw van de wethouder, liet eerder aan RTV Rijnmond weten dat dit niet het geval is en dat ze puur de landbouwgrond die ze al 30 jaar beheren willen houden.

Geraakt

In een persbericht laat Arend-Jan van der Vlugt weten dat de berichten hem hebben geraakt en noemt het “onterecht, oneerlijk en onacceptabel”. Wel zegt hij trots te zijn op wat hij in de afgelopen jaren met de gemeente heeft bereikt.

"Dat we nu mogen constateren dat ons eiland bekendheid heeft verworven en dat we het krimpscenario in nauwe samenwerking met onze ondernemers, inwoners en provincie hebben weten om te buigen naar groei, geeft mij een trots gevoel. Na de pioniersfase ben ik toe aan nieuwe uitdagingen”, zo schrijft hij zelf.

Van der Vlugt is nu wethouder Openbare Werken, Innovatie, Economie, Landbouw en Visserij. Van 2007 tot 2010 was hij al wethouder in de voormalige gemeente Goedereede. In 2013 werd hij opnieuw wethouder, maar dan van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee.





Dankbaarheid

Het bestuur en de fractie van het CDA Goeree-Overflakkee vinden het bijzonder jammer dat Arend-Jan van der Vlugt niet langer als CDA-wethouder zal deelnemen in het gemeentebestuur. “Met respect voor zijn keuze en een grote mate van dankbaarheid voor al het werk, zal zijn enthousiasme, gedrevenheid en enorme inzet gemist worden.”

Wie Van der Vlugt gaat opvolgen als wethouder voor het CDA is nog niet bekend.