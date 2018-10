Deel dit artikel:













Celstraf geëist voor mishandelen homo's in Dordrecht

Justitie wil dat vier jongens de cel ingaan voor het mishandelen van een aantal homo's in Dordrecht. De slachtoffers werden in het paasweekend via de homodatingapp Grindr naar een plek gelokt en daar in elkaar geslagen en geschopt.

De verdachten van 15 tot 18 jaar zouden als doel hebben gehad de mannen te chanteren. “Mensen zijn echt bang gemaakt door jullie gedrag. Niet alleen de twee aangevers maar ook de homogemeenschap in Dordrecht en de rest van het land. Neem verantwoordelijkheid voor de gevolgen van je gedrag”, aldus de officier van justitie dinsdag in de rechtszaal. “Gelet op de ernst van de feiten, het planmatige gedrag, de ‘lol’ die uit het plegen van geweld en het spelen van eigen rechter werd gehaald, de gevoelens van angst binnen de homogemeenschap èn het doel dat dit nooit meer gebeurt, zorgt voor een hogere strafeis.” De geëiste straffen lopen uiteen van vier weken tot zes maanden met een proeftijd van twee jaar. Ook een slachtoffer is overigens verdachte. Deze Dordtenaar wordt verdacht van grooming, het benaderen van kinderen met als doel seksueel contact. In totaal zijn dertien verdachten aangehouden in de zaak. De rechtbank in Rotterdam doet op 16 oktober uitspraak.