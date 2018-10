Lee Towers en Anita Meyer in Ahoy tijdens Holland Zingt Kerst

Lee Towers, Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley staan 21 december op het podium van Rotterdam Ahoy tijdens de eerste editie van Holland Zingt Kerst. Ook Xander de Buisonjé, Danny de Munk en Anita Meyer geven in december acte de présence.

Holland Zingt Kerst is de wintereditie van het populaire Holland Zingt Hazes, dat sinds 2013 jaarlijks plaatsvindt in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Voor de winterversie wordt Rotterdam Ahoy omgetoverd tot grootste kerstkroeg van Nederland en kan luidkeels worden meegezongen met de grootste kersthits.

'Leuk en vertrouwd'

"Leuk he", zeggen Lee Towers en Anita Meijer in koor. "Het voelt toch vertrouwd aan in Rotterdam", gaat Anita verder.

Lee vult aan: "Ik kijk er echt naar uit. Ahoy is toch een beetje mijn artistieke thuis."

Wat er precies gezongen gaat worden is niet helemaal duidelijk. Er zal uiteraard genoeg plek voor de kerstklassiekers. "Maar ik denk dat we ook wel iets van onszelf doen", gaat Anita verder. "Maar dat is zo leuk. Er zijn zoveel mensen hier die goed kunnen zingen. Je kan van alles doen."

Of het feest in Ahoy ook een Rotterdams tintje krijgt, is nog maar de vraag. Maar Lee is er wel klaar voor. "Volgens mij heb ik in het verleden wel eens een keer een Rotterdams kerstliedje gemaakt: Kerstfeest aan de Maas. Maar hoe dat nummer ging dat weet ik niet precies meer."

"Maar", zo vult Anita aan,"ik denk gewoon dat dit een soort feest is waar het hele land naar toe komt. En dat het in Ahoy is, is natuurlijk heerlijk."