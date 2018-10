Nieuw leven geblazen in World Port Tournament honkbal

Kick off WPT in Het Kasteel

Het is weliswaar oktober 2018, maar de bestuursleden van het World Port Tournament in juli 2019 gaven vandaag al een kick off. Er wordt nieuw leven geblazen in het WPT. Het evenement moet veel sfeerrijker worden en de voormalig burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten is aangesteld als ambassadeur.

Het toernooi wordt om het jaar gehouden in het Familiestadion van Neptunus en genoot de laatste edities geen opperste populariteit. In Het Kasteel van Sparta werden de nieuwe plannen gepresenteerd. Vooral de sfeer wordt dus aangepakt volgens Hans van der Linde, die catering bij evenementen verzorgt. ''We gaan meer inzetten op gezelligheid, de komst van families en internationaal publiek, entertainment en eten en drinken.''

Bondscoach Evert-Jan 't Hoen benadrukte dat hij met een zo'n sterk mogelijk team probeert te komen. In 2017 speelde Oranje met Onder 23 internationals en hoofdklasse-spelers. ''Spelers uit de Major League zijn nooit beschikbaar voor zulke toernooien. We gaan met het sterkst mogelijke team spelen. We zijn dan ook in voorbereiding op het EK.''

Opstelten legde voor de camera van RTV Rijnmond uit waarom hij ambassadeur is geworden. ''Het is een mooie sport, ik hou ervan. Ik ga iedereen proberen naar het toernooi te trekken.''

Verslaggever Jan Jaap Pruysen was bij de kick off in Het Kasteel. In de video's zijn zijn gesprekken met ​Evert-Jan 't Hoen en Ivo Opstelten volledig te bekijken.