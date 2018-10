Deel dit artikel:













Man raakt onwel in scheepsruim Waalhaven Foto: MediaTV

In een schip in de Waalhaven in Rotterdam is een man onwel geworden. Dat zou volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het ruim van het schip zijn gebeurd.

De man is inmiddels van boord gehaald. Er wordt gekeken of hij gevaarlijke stoffen heeft ingeademd.