Motorbende mogelijk betrokken bij liquidatie Spijkenisse

De politie onderzoekt of leden van motorclub Caloh Wagoh betrokken zijn bij de liquidatie van Stefaan Bogaerts. De 55-jarige Belgische zakenman werd een jaar geleden doodgeschoten in de Lisstraat in Spijkenisse, tegenover een kroeg waar veel leden van de motorclub kwamen.

De dader vluchtte weg in een BMW M5 Touring, die later in Barendrecht brandend werd gevonden naast pannenkoekenhuis De Oude Maas aan de Achterzeedijk.

Aanslagen

De motorclub Caloh Wagoh kwam eerder dit jaar in opspraak na de aanslagen op De Telegraaf en Panorama en de moord op Reduan B, broer van een kroongetuige.

De politie benadrukt overigens dat de bewuste kroeg aan de Lisstraat nu niet meer bestaat. De huidige eigenaar heeft niets te maken met de motorclub.

Mogelijke drugshandel

Stefaan Bogaerts verdiende de kost met het kopen en verkopen van zeecontainers. Hij bouwde volgens de politie in de loop van de tijd fikse schulden op, die hij voor zijn gezin verborgen hield.

De politie denkt dat Bogaerts betrokken is geraakt bij de handel in harddrugs en in een ruzie verzeild is geraakt. De moordzaak kwam dinsdagavond aan bod in het tv-programma Opsporing Verzocht.