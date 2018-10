Een bokser in Auschwitz en in de rechtszaal

De Rotterdamse journalist en jurist Marcel Haenen was al 30 jaar gefascineerd door Max Moszkowicz. Pater familias van een voornaam advocatengeslacht. Getekend door het leven, als joodse overlevende van de nazikampen. Deze week verschijnt de biografie, 'De Bokser'.

Max Moszkowicz stamt uit een Pools-joodse familie. Op de vlucht voor pogroms strijkt het gezin neer in het Duitse Esen. Ook daar zijn zij hun leven niet veilig als Hitler in Duitsland aan de macht komt.

In een van de schaarse terugblikken op de oorlog, zegt Max Moszkowicz over het vertrek uit Essen: "We liepen gehaast over straat. Ik had Helga, mijn jongere zusje, op mijn rug. Er werd met stenen naar ons gegooid. Onder die stenengooiers waren geen bekenden. Het waren zomaar mensen die kennelijk wisten of vermoedden dat we Joden waren. Ik was toen bijna zeven jaar."

Als de familie Moszkowicz in Maastricht woont, worden zij opgepakt en naar Auschwitz getransporteerd. De moeder, zus en broertje van Max worden direct vermoord. Samen met zijn vader weet hij te overleven.

Extra soep

Volgens Marcel Haenen speelt daarbij een Rotterdamse bokser, Leen Sanders, een belangrijke rol. "De Duisters organiseerden bokswedstrijden en ze wezen Sanders aan om dat te organiseren. Max Moszkowicz was een tiener, maar bokste al in Maastricht. Hij deed mee en kreeg net als de andere boksers extra soep. Dat kon levensreddend zijn."

De titel van het boek is daaraan ontleend. Max Moszkowicz was een bokser, een vechter in het kamp. Die stijl zette hij na de oorlog voort in de rechtszaal.

Haenen: "Het is een heel aantrekkelijke metafoor. Max Moszkowicz kwam na de oorlog als enige terug en slaagde erin de bekendste advocatenfirma van Nederland op te zetten. En hoe deed hij dat: door uitstekend te pleiten, dribbelend tussen rechtbank en officier van justitie. Op de beslissende momenten wist hij de fatale klap uit te delen."

Hersenbloeding

Max Moszkowicz wordt vrijdag 92 jaar. Al enige tijd geleden kreeg hij een hersenbloeding, waardoor het zeer moeilijk is met hem te communiceren. Marcel Haenen gaat woensdag naar hem toe om het boek te overhandigen.

"Enkele maanden geleden vroeg ik hem of hij dat goed vond en toen zei hij "ja, graag". Ik vermoed dat hij ontroerd zal zijn. Ik denk dat hij het begrijpt, maar helemaal zeker weten, doe je het niet."