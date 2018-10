'Om mooie wenkbrauwen te maken heb je je oren niet nodig'

"Ik doe alles met mijn ogen en daarom heb ik van ogen mijn specialiteit gemaakt." De dove Thao Quach is apetrots op haar nieuwe beautystudio boven de Fenixloods in Rotterdam. In The Brow Bar helpt ze klanten aan perfecte wenkbrauwen en wimpers.

Thao werd doof geboren. Ze is van Vietnamese afkomst en groeide op in Breda. "Op mijn zeventiende kreeg ik een implantaat om te kunnen horen. Daarom kan ik nu wel geluiden waarnemen, maar ik herken en begrijp ze niet altijd."

Gebarentaal

Toch kan Thao zich prima redden. Op de dovenschool leerde ze wel gebarentaal, maar ze mocht alleen maar communiceren door haar stem te gebruiken. Daardoor kan ze goed praten. Door te liplezen, begrijpt ze ook wat haar klanten tegen haar zeggen.

"Het enige wat niet gaat, is telefoneren", lacht ze. Afspraken maken gaat dus via een tekstbericht op de telefoon, of via haar website.

Droom

Schoonheidsspecialiste worden was al van jongs af aan haar droom. Maar vanwege haar doofheid werd Thao niet toegelaten tot de opleiding in Breda. Uiteindelijk leerde ze het vak in Den Haag. Bij de hoog aangeschreven wenkbrauwensalon Mrs. Highbrow in Amsterdam deed ze de nodige ervaring op.

En nu heeft ze dus haar eigen salon. In een mini-kopie van het Drijvend Paviljoen, op de eerste verdieping van de Fenixloods, helpt ze haar klanten in zo'n 'glazen bol'.

Diantha Pereira is een van de eersten. En die is laaiend enthousiast. Of ze het een bezwaar vindt, dat Thao doof is? "Helemaal niet", zegt ze. "Je kunt prima met haar communiceren. Het is eigenlijk net als met een vreemde taal - in het buitenland ga je toch ook gewoon naar zo'n salon toe? Thao is gewoon goed in wat ze doet. Dat is het enige wat telt."