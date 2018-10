Deel dit artikel:













Filegroei door mooi zomerweer Foto: ANP/Lex van Lieshout

Het was afgelopen zomer een stuk drukker op de weg dan een jaar eerder. De filezwaarte, de lengte van een file keer de duur, is in de eerste drie kwartalen van dit jaar met twintig procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB.

De A27 tussen Lexmond en Noordeloos en de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staan in de top vijf van knelpunten in 2018. In alleen het derde kwartaal van 2018 is de filezwaarte met dertien procent gestegen. Volgens de ANWB stonden vooral in juli meer files dan in dezelfde maand een jaar eerder. Door het mooie zomerweer was er veel recreatieverkeer. Ook de vele bermbranden zorgden voor extra oponthoud op de snelwegen. De ANWB verwacht dat het komende kwartaal het drukste van het jaar wordt. Vooral het rijden in het donker en met slecht weer gaat mogelijk voor veel verkeershinder zorgen.