The Passion komt naar Dordrecht

De processie van The Passion in Rotterdam. Foto: ANP / Robin Utrecht

De muzikale paasvertelling The Passion wordt in 2019 gehouden in Dordrecht. Het evenement waarin de laatste uren van het leven van Jezus worden bezongen, wordt op 18 april voor de negende keer opgevoerd.

The Passion vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Bekende artiesten vertolken het verhaal door middel van hedendaagse Nederlandse popnummers. Het thema van The Passion in 2019 is 'Je bent niet alleen'. Daarmee ligt de nadruk op aandacht voor elkaar.

Op welke locatie in Dordrecht de show van de EO en KRO-NCRV precies wordt opgevoerd, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk welke artiesten meedoen.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht is enorm blij dat het evenement naar Dordrecht komt. "Het is de oudste stad van Holland. De stad waar al achthonderd jaar wordt gebouwd aan de toekomst, leent zich met meer dan duizend monumenten perfect voor The Passion", zegt de burgemeester. "Maar Dordrecht is ook de stad van het hart op de juiste plek voor jong en oud. Omzien naar elkaar en iets voor de ander willen betekenen.”

Het is de negende editie van The Passion. Eerder was het evenement onder meer in Gouda, Rotterdam en Den Haag.