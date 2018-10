Frustraties advocaten zaak insulinemoorden

De advocaten in de zaak van de insulinemoorden zeggen in toenemende mate gefrustreerd te raken. Zij weten nog altijd niet van hoeveel moorden hun cliënt Rahiied A. uit Rotterdam wordt verdacht.

Justitie had aangegeven dat er eind september duidelijkheid zou komen. Tijdens een korte zitting op woensdag werd dat weer verschoven. “De patholoog-anatoom komt eind oktober, begin november met het definitieve sectierapport.”

Advocaat Van Haneghem wilde een deadline stellen op 31 oktober. “Het is een losse flodder, ik weet het, maar zie het als een signaal. Onze cliënt zit nu bijna een jaar vast. Het gaat niet goed met hem en dat heeft te maken met die onduidelijkheid.”

Justitie gaat tot nu toe uit van drie moorden en twee pogingen daartoe. Rahiied A.(22) zou bewust teveel insuline hebben ingespoten bij bewoners in verzorgingstehuizen in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam. Justitie bekijkt nog een aantal andere sterfgevallen en verdachte situaties, maar houdt dus de kaarten tegen de borst.



Ook over een mogelijk vierde moord in Ridderkerk, zoals de advocaat van de nabestaanden in juli zei, wil justitie in Rotterdam nog niets kwijt.



De volgende zitting is op 10 december. Ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld.