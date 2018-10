Elektrische deelscooters Rotterdam klaar voor gebruik

In totaal worden het meer dan 300 deelscooters in heel Rotterdam.

Rotterdam is een deelconcept rijker. Vanaf woensdag staan door de hele stad 324 elektrische deelscooters van Felyx gestald, die je voor dertig cent per minuut kan gebruiken.

"Je downloadt een appje op je telefoon. Dan kun je zien waar de dichtstbijzijnde scooter staat", vertelt initiatiefnemer Quinten Selhorst over Felyx. "Met de telefoon kan je de scooter vervolgens ontgrendelen." In de app zie je hoeveel procent batterij de scooter nog heeft.

Het concept lijkt in eerste instantie op dat van bijvoorbeeld de Obike, dat in Rotterdam toch vooral bekendheid kreeg doordat ze overal en nergens werden achtergelaten. "We zien dit echt als een totaal ander concept", zegt Selhorst.

"We denken dat we veel waarde kunnen toevoegen, omdat je met een scooter snel en efficiënt door de stad rijdt. Daarnaast kun je makkelijk spullen meenemen en kom je niet bezweet aan op je werk. Die dienstverlening is hier nog niet."

In Amsterdam rijden de elektrische deelscooters daarentegen al een jaar rond. "Dat gaat waanzinnig goed", zegt Selhorst. "We zijn in staat gebleken om geen overlast te veroorzaken. Dat is een belangrijke parameter voor ons, omdat we daarover ook afspraken hebben gemaakt met de gemeente Rotterdam. Met de deelfietsen ging het wel mis."

De deelfietsen in Rotterdam veroorzaakten veel overlast, omdat ze op allerlei plekken werden achtergelaten waar dat niet mocht. Met de Felyx gaat dat niet gebeuren, verzekert Selhorst. "We maken gebruik van de technologie Geofencing. We zijn daardoor in staat om scooters op bepaalde plekken niet uit te kunnen laten zetten."

Lekker toeren door Rotterdam tikt met een bedrag van dertig cent per minuut al gauw aan. Volgens Selhorst zijn de scooters dan ook vooral bedoeld voor ritjes van A naar B. "Dan is dit een goedkopere prijs dan wanneer je met de taxi of eigen auto zou gaan."