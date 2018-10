Weduwe vermoorde Schiedammer: 'Zuid-Afrika is levensgevaarlijk'

Schiedammer Peet van Es is gedood in Zuid-Afrika.

Na een urenlange marteling is Peet van Es, oorspronkelijk afkomstig uit Schiedam, vorig jaar vermoord in Zuid-Afrika. Zijn vrouw Arine Prins, die nu van hun boerderij met 30 hectare grond naar een flatje in Vlaardingen is teruggekeerd, heeft een boek laten schrijven over hun verhaal.

“Het boek helpt ons te verwerken wat ons is overkomen. Het maken ervan is een verwerkingsproces geweest. Daarnaast is het een soort naslagwerk voor mij en de kinderen en is het een ode aan Peet geworden”, vertelt Arine.

Terug naar Nederland

Arine, haar man en twee kinderen Sterre en Beer verhuisden in 1999 naar Zuid-Afrika om daar in een fraaie boerderij te gaan wonen. Het gaat een tijd goed, maar de situatie wordt onveiliger. Het gezin besluit terug te gaan naar Nederland. De tickets zijn zelfs al gekocht, maar net een week voordat ze zouden vertrekken, wordt hun huis overvallen.

“Een vriend van ons en ik zaten buiten op het terras en mijn man was net naar boven: hij voelde zich niet zo lekker en was op bed gaan liggen. Ik ging naar binnen om een ander muziekje op te zetten. Ineens stond er een man naast me, helemaal in het zwart gekleed", vertelt Arine.

"Hij had een pistool. Dat zette hij op mijn hoofd en hij ging gelijk slaan. Zoiets zit niet in je systeem, iemand die ineens in jouw safe bubble naar binnen komt. Je weet niet wat je moet doen.” Zij overleeft, haar man overlijdt. De kinderen waren er niet bij.



De daders - het waren vijf mannen die hun huis binnendrongen - zijn meer dan een jaar na dato nog niet gepakt. Het gezin is zo snel mogelijk terug gegaan naar Nederland. Korte tijd later zocht de uitgever contact met Arine en vroeg haar het verhaal te vertellen.

Zodoende kwam Hugo Verkley, de schrijver van het boek, in beeld. “Ik wist eigenlijk al vrij snel dat ik dit verhaal wilde schrijven”, zegt Hugo. “Dit is een heel heftig en heel zwaar verhaal. Dit moest verteld worden.”

Gevaarlijk

De kinderen hebben het boek nog niet gelezen. “De eerste pagina begint al meteen met die avond. Verder dan de eerste paar alinea's komen ze niet", zegt Arine.

Ze is blij dat het boek er nu is. “Dit is nog dagelijks aan de gang. Heel veel mensen zijn het slachtoffer van deze wreedheden en het komt niet in de media. Daardoor denkt iedereen dat Zuid-Afrika nog een heel geweldig en veilig land is waar je de Big Five kunt bekijken. Dat is niet zo."

"Mensen verschuilen zich achter hun traliedeurtjes als de zon zakt. Het is levensgevaarlijk. Dat begint gewoon te worden en dat is het enge. Hier moet aandacht voor komen.”