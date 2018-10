Nieuw poppodium in Rotterdam

Rotterdam krijgt begin volgend jaar een nieuw groot poppodium. De zaal, die plaats moet bieden aan tweeduizend bezoekers, komt in de grote ruimte van de Maassilo.

Initiatiefnemer van het nieuwe poppodium is PopUp , een collectief van Rotterdamse poporganisaties.

De zaal moet het gat opvullen tussen Rotterdam Ahoy, waar zo'n 15 duizend mensen in kunnen, en de kleinere podia zoals Annabel, dat plek biedt aan zo'n 1500 bezoekers.

De nieuwe zaal in de Maassilo wordt momenteel bouwkundig en akoestisch in orde gemaakt. De kosten hiervan worden betaald door de stichting Droom en Daad. De zaal zal in de toekomst samen met andere zalen ook gebruikt kunnen worden voor de organisatie van festivals.

De programmering van de nieuwe zaal ligt in handen van poppodium Rotown. Minke Weeda, directeur van Rotown, verwacht dat de programmering in november of december bekendgemaakt kan worden. In februari of maart volgen dan de eerste concerten.