Motorrijder overlijdt in Barendrecht Ambulance (archief)

Een 45-jarige motorrijder uit Poortugaal is om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval in Barendrecht. Een voorbijganger vond het lichaam van de motorrijder woensdagochtend in een greppel aan de Koedood.

De hulpdiensten kwamen even voor 08:00 uur ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. Wat er precies is gebeurd, wordt door de politie onderzocht. Het ongeluk is vermoedelijk dinsdagavond of in de nacht van dinsdag op woensdag gebeurd.