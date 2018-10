Van Haringvlietsluizen naar Duits riviertje in STROOM

De Haringvlietsluizen op een kiertje zetten kan grote gevolgen hebben voor de vispopulatie. Niet alleen hier in de regio Rijnmond, maar ook buiten Nederland en zelfs tot in Duitsland. In de vijfde aflevering van het TV Rijnmond-programma STROOM wordt de trektocht van de zalm gevolgd vanaf het Haringvliet tot aan Duitsland.

De plek van de Haringvlietdam is voor veel trekvissen - zoals de zalm - de meest natuurlijke overgang van de zee naar de grote rivieren en daarmee de poort naar de paaigebieden waar jongen worden geboren. De bedoeling is dat de Haringvlietsluizen dit najaar op een kier worden gezet en daarmee de scheiding tussen zoet en zout water vervaagt.

Presentatrice Jamaine van der Vegt volgt samen met visonderzoeker Arthur de Bruin de trekroute van zalmen vanuit Hardinxveld-Giessendam naar de Duitse rivier de Sieg. Hier gaat De Bruin met een onderwatercamera op zoek naar jonge zalmen. Ook bezoekt het tweetal een gigantische vistrap in Koblenz. Deze vistrap is speciaal aangelegd om zalmen richting de rivier de Moezel te helpen.

“In zee is heel veel voedsel aanwezig voor zalmen, daar groeit ‘ie op", zegt De Bruin. "Maar als een zalm volwassen is, gaat hij een paar honderd kilometer stroomopwaarts de rivieren op naar zijn geboorteplek. Daar maken ze een kuil in het grind van de rivierbodem om eitjes in te leggen. Zo begint het hele proces opnieuw."

STROOM

In STROOM is woensdagavond om 17:30 uur op TV Rijnmond het riviertje de Sieg te zien. Daar wordt al twintig jaar gewerkt aan de herintroductie van de zalm die er volledig was uitgestorven. Dat lijkt te werken, zo ontdekt De Bruin: hij heeft er een paar honderd jonge zalmen gezien en heeft er zelfs één kunnen filmen!