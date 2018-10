Vrachtwagen verliest boomstammen op Maasdijk

De Maasdijk (N220) richting onder meer Hoek van Holland is woensdagmiddag afgesloten voor verkeer omdat de weg bezaaid ligt met boomstammen. De stammen zijn op de Maasdijk van een vrachtwagen gevallen.

Een van de boomstammen van de trailer kwam op een personenauto terecht. De bestuurder is door de hulpdiensten onderzocht.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wanneer de ravage opgeruimd is, maar de verwachting is dat dit nog de gehele middag zal duren.