Politie pakt drie Dordtenaren en Rotterdammer op

De politie in Dordrecht heeft dinsdag vier mannen opgepakt. Ook namen ze vuurwapens en vermoedelijk drugs in beslag.

De agenten kwamen de eerste verdachte op het spoor, omdat hij in een auto reed die bij meerdere drugsincidenten betrokken was geweest. Ook was de wagen niet APK-gekeurd en had hij geen rijbewijs op zak.

De 24-jarige bestuurder uit Rotterdam bleef korte tijd op in de Einsteinstraat in Dordrecht. Toen hij daar weer wegreed, besloten agenten de man aan de kant te zetten. In zijn wagen lagen duizenden euro's cash verstopt.

Agenten besloten het pand aan de Einsteinstraat waar de 24-jarige Rotterdammer zich eerder had opgehouden een bezoekje te brengen. Hier werden twee vuurwapens, een kilo (vermoedelijke) harddrugs en contant geld gevonden. Drie Dordtenaren van 23, 24 en 25 jaar zijn daar opgepakt. Ze zitten, net als de 24-jarige Rotterdammer, nog vast.