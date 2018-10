Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











The Passion op drijvend podium in het Maartensgat in Dordrecht The Passion in een van de vorige edities.

The Passion in Dordrecht wordt afgesloten op een drijvend podium in jachthaven Maartensgat, vlak naast de Grote Kerk. De bedoeling is dat de route vanaf Villa Augustus richting de haven gaat. Het evenement is op donderdag 18 april 2019.

Voor de voorstelling moeten alle meerpalen in de haven worden verwijderd en worden tegen die tijd ook geen boten toegestaan in het Maartensgat. De totale operatie kost de gemeente Dordrecht ongeveer 480 duizend euro. Woensdagmorgen werd bekend dat de grote voorstelling in 2019 in Dordrecht gehouden zal worden. Lees ook: The Passion komt naar Dordrecht