Kinderen nemen burgemeester Schiedam onder vuur

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam nam woensdagmiddag even een andere rol op zich. De 62-jarige burgervader verdedigde het doel tijdens een training van de jeugdige spelers van FC De Gorzen.

De club is in december vorig jaar opgericht en komt voort uit een samenwerking van Feyenoord, de gemeente Schiedam en het wijkondersteuningsteam. Lamers beloofde toen al een keer als doelman te komen optreden. Keepen is niet nieuw voor hem. De CDA'er is ook vaste waarde in het Nederlands burgemeesterselftal.

Naast Lamers was ook voormalig Feyenoord-aanvoerder Ben Wijnstekers in Schiedam van de partij.