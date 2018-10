Woordkunstenaar Y.M.P wil meer aandacht voor vaderschap

“Er zijn kasten vol aan boeken in de bibliotheek over zwangerschap en moederschap, maar voor vaders? Vaak maar een plankje. Ik denk dat daar een stukje ongelijkheid in zit. En daar mogen wij mannen best eens voor opkomen.”

Dat zegt spoken word artist Y.M.P, die een nieuwe voorstelling in theater Zuidplein in Rotterdam geeft. Met de voorstelling 'Alleen Staan De Vaders' wil hij aandacht vragen voor het vaderschap.

“Het gaat niet over alleen je kind opvoeden. De vaders staan er alleen voor”, zegt hij. “Kijk maar naar statistieken van voogdijzaken. Een vader kan net zo goed capabel zijn, kan net zo goed zijn kind opvoeden, maar het is een hoge uitzondering als de vader wint: er moet veel met de moeder zijn wil de vader kans maken. Het is belangrijk dat wij vaders opkomen voor onze eigen rechten.”

Y.M.P. is zelf zonder vader opgegroeid. Hij is nu dertig jaar en is alleenstaande vader van een zoontje van vijf. “Het maakt het af en toe ingewikkeld. Je moet je maar voorstellen dat hij keihard begint te krijsen en je weet niet wat je in je eentje daarmee moet doen. Op een gegeven moment kom je erachter wat al die verschillende huiltjes betekenen. Maar het zou fijn zijn als je als vader iemand hebt met wie je hierover zou kunnen praten.”

De voorstelling is een persoonlijk verhaal. Hij vertelt dat zijn zoon op de Intensive Care heeft gelegen en wat dat met hem heeft gedaan als vader. Hij stelt zich daarmee kwetsbaar op in het theater. “Ik denk dat het heel mooi is dat een man kwetsbaar mag zijn. Dat mag. Dus alle mannen: wees vooral heel kwetsbaar. Dan weet ik dat je heel veel communicatieproblemen in je leven kan oplossen.”