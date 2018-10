Deel dit artikel:













Auto over de kop bij Drechttunnel A16 Foto: Rijkswaterstaat

Vlak voor de Drechttunnel in de A16 is woensdag rond 15:30 uur een auto over de kop geslagen. De rechter buis richting Rotterdam was een uur lang volledig dicht om hulp te bieden.

Niemand raakte bij het ongeval ernstig gewond. Voor de Drechttunnel stond het verkeer om 16:00 uur een vast over een lengte van 7 kilometer. Een half uur later werd de A16 weer vrijgegeven.