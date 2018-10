Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Illegale migranten in lading autobanden Hoek van Holland Archieffoto van eerdere zoektochten bij vrachtwagens.

De marechaussee heeft dinsdag in Hoek van Holland dertien illegalen aangetroffen in een trailer. Ze hadden zich verstopt in een lading autobanden met bestemming Engeland.

De illegalen komen hoofdzakelijk uit Afrika. Een speurhond ontdekte de vrouw en twaalf mannen. Zij gaan het vreemdelingentraject in. Dat betekent dat zij na verhoor worden vrijgelaten en het land moeten verlaten. Steeds vaker proberen illegale vreemdelingen via Nederlandse havens naar Engeland te komen. Ze verstoppen zich in vrachtwagens en containers. Begin september werden nog 32 verstekelingen opgepakt in het havengebied van Moerdijk.