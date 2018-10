Kaasboeren uit de regio klaar voor Fokveedag

De kaasboeren uit de regio maken zich op voor de kaaskeuring van de Fokveedag. De traditionele keuring vindt altijd plaats op de dag vóór de Fokveedag in Hoornaar. Kaasboeren Yvonne en Johan Noordam hebben hun kaas voor de keuring al uitgezocht.

"Als je hem op je tong legt, voel je de kaas gewoon wegsmelten", vertelt Johan.

"Onze belegen goudgele kaas moet het gaan doen op de keuring. We zijn met z'n allen aan het proeven geweest. Het blijft altijd een gok. Voor mijn gevoel maakt onze kaas kans op de prijs. Ik hoop dat de jury er ook zo over denkt", vertelt kaasboer Johan

De kaasboerderij van de familie Noordam heeft al verschillende prijzen in de wacht gesleept. Zelfs de prijs voor de beste landelijke kaas. "Hoe je een kaas lekker maakt is natuurlijk het geheim van de smid. Maar het is natuurlijk erg belangrijk om de koeien te verzorgen. Door het lekkere eten dat we ze geven, krijgen we betere melk. Van die melk maken we de kaas", zegt Yvonne.

De 106e Fokveedag Boerenlandfeest vindt op zaterdag 6 oktober plaats in Hoornaar. RTV Rijnmond is zaterdag ook aanwezig bij dit populaire evenement waar zo'n 10 duizend bezoekers worden verwacht.

"De Fokveedag is altijd een groot feest. Onze kinderen kijken er ook altijd naar uit. Het is een prachtig moment om onze kaas van de boerderij te promoten bij de burgers. En mensen te laten proeven, wat voor prachtig ambachtelijk product het is", vertelt boerin Yvonne.