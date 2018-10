Huurder Hofbogen krijgt huurverhoging van 80 procent

De creatieve ondernemers Onno van Tongeren en Ilse Evers zijn boos over een nieuw huurvoorstel dat ze van verhuurder Hofbogen BV hebben gekregen. De ondernemers huren samen met nog een ander bedrijf al 10 jaar drie bedrijfsruimten in de Hofbogen. De huur gaat per 1 januari met 80 procent omhoog.

Sinds 2009 betalen de drie ondernemers ruim 9 duizend euro huur, die wordt met het ingang van het nieuwe contract verhoogd naar ruim 16 duizend euro. "Dit kunnen wij niet betalen en dus moeten we nu binnen drie maanden op zoek naar een nieuwe bedrijfsruimte", zegt Evers, die in het pand tassen maakt.

"Nu het huurcontract is verlopen, doen we een nieuw aanbod. Dat aanbod is marktconform", zegt Bart Kesselaar van Hofbogen BV in een reactie. "Ik kan me voorstellen dat dit een groot verschil in huurprijs is en dat dit wel even binnenkomt. Daarom lijkt het me goed als we in gesprek gaan."

Evers denkt dat de huurverhoging te maken heeft met de verkoop van de Hofbogen door woningcorporaties Vestia en Havensteder. "Een pand verkopen zonder huurders levert veel meer op dat een pand verkopen mét huurders. Dus wij worden gebruikt om er een slaatje uit te slaan."

Dat ontkent Kesselaar stellig: "Het contract loopt gewoon af per 1 januari 2019. Dan doe wij een nieuw voorstel en dat voorstel is marktconform, oftewel dit is een redelijke prijs voor deze bedrijfsruimten."