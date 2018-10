Nieuw gemaal van tien miljoen euro klaar

Het nieuwe gemaal Putten, aan de Schuddebeursdijk in Hekelingen in Spijkenisse, is woensdag officieel geopend. De bouw van het gemaal heeft zo’n tien miljoen euro gekost.

De drie pompen in het gemaal kunnen samen 450 duizend liter water per minuut verplaatsen. Het overtollige polderwater stroomt via de aanvoersloot naar het gemaal. Vervolgens wordt het door de leidingen over de dijk in het Spui gepompt.

Er is gekozen voor visvriendelijke pompen en vispassage, zodat de vissen ongehinderd kunnen zwemmen tussen polder en rivier.

“Hiermee hebben we een toekomstbestendige en robuuste waterafvoer voor bijna geheel Putten gerealiseerd”, zei heemraad waterhuishouding Struik bij de opening.

Het nieuwe gemaal is vooral betaald door het Waterschap Hollandse Delta. Het heeft de twee gemalen De Biersum en De Volharding vervangen die aan het einde van de levensduur kwamen.

In de afgelopen jaren zijn natuurvriendelijke oevers gegraven, bestaande stuwen vervangen en nieuwe aangelegd. Ook het riviertje de Dalle in Spijkenisse is breder gemaakt. Bij de stuw aan de Garsdijk is een vistrap aangelegd.

Het gemaal is zaterdag te bekijken. Tussen 11:00 en 15:00 uur worden er rondleidingen gegeven.