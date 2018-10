Klasgenootjes ontvoerde zusjes rennen flink geldbedrag bij elkaar

Ouders en kinderen van basisschool de Zevensprong in Oud-Beijerland hebben al ruim drieduizend euro ingezameld voor de ontvoerde kinderen Zeliha (8) en Samiha (7).

Onder meer door een sponsorloop werd woensdagmiddag geprobeerd de moeder te helpen bij het betalen van een advocaat en de tickets om heen en weer te vliegen. De meisjes zijn na een vakantie door de vader in Turkije gehouden.

De meiden zijn al een jaar weg en worden enorm gemist, ook door hun klasgenootjes. “Iedereen is wel verdrietig dat ze weg zijn”, vertelt één van de beste vriendinnen.

“Het gemis is echt groot”, legt ook Monique Kieft van de ouderraad uit. “Mijn dochter moest haar verjaardagsfeestje vieren zonder haar vriendinnetje. En ook als moeder raakt dit je hard en komt het dichtbij. Daarom willen we iets doen om te helpen.”

Situatie afgewacht

En dus worden er lege flessen ingezameld, wordt er een veiling georganiseerd en lopen de kinderen met rode wangen van het rennen rondjes om de school. De Zevensprong stelde zich eerst nog terughoudend op, maar wil nu toch graag een steentje bijdragen.

“We hebben de situatie even afgewacht, want we kunnen natuurlijk niet overal op inspelen”, legt schooldirecteur Tabe Sneijer uit. “Maar dit is een groot drama voor de moeder. En het leeft enorm op school. Dus daarom hebben we het gebouw beschikbaar gesteld voor de inzameling.”

Rechtszaak

Moeder Daniëlle van der Pligt kon zelf niet bij de actie aanwezig zijn, omdat er een zitting was in Turkije. Ze liet aan RTV Rijnmond weten zich bijzonder gesteund en gesterkt te voelen door de inzamelingsacties.

Bij de eerdere uitspraak in de rechtbank kwam de vader niet opdagen met de kinderen.