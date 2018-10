Deel dit artikel:













Volg penaltyreeks Feyenoord Futsal-ZVV Eindhoven bij RTV Rijnmond Feyenoord Futsal tegen ZVV Eindhoven van twee weken geleden

Het Topsportcentrum is woensdagavond het decor van een bijzondere strafschoppenreeks: Feyenoord Futsal en ZVV Eindhoven nemen in de hal de penaltyserie van de bekerwedstrijd van twee weken geleden helemaal over.

Na een spectaculair 5-5 gelijkspel moesten beide teams vanaf de stip aanleggen voor een plek in de volgende ronde. De arbitrage maakte echter bij een 2-2 stand een fout door aan te geven dat de eerste penaltynemer van Eindhoven én Feyenoord opnieuw moesten trappen en niet de vierde speler van beide clubs. Eindhoven won uiteindelijk de penaltyserie met 3-2 en Feyenoord tekende met succes protest aan bij de KNVB. Lees ook: Penaltyserie Feyenoord Futsal-ZVV Eindhoven moet over Om 21:30 uur wordt in het Topsportcentrum begonnen met de penaltyreeks tussen Feyenoord en Eindhoven. Je kunt de strafschoppenserie live op ons Facebook-account volgen. Later zie je op onze website de reacties na de penalty's.