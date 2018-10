Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Motoragent rijdt stationshal in na overval

De politie heeft alles uit de kast getrokken na een overval op een stationskiosk in Rotterdam. In een poging de dader te achterhalen reed een motoragent zelfs de drukke hal van station Zuidplein in.

Rond 16:00 uur bedreigde een man het personeel van de kiosk met een mes. Hij ging er zonder buit vandoor. De politie kon de overvaller snel overmeesteren. Niemand raakte gewond.