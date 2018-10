RIVM: gezondheidsrisico's na brand Molenaarsgraaf nihil

De gezondheidsrisico’s na de brand bij het bedrijf Montapacking in Molenaarsgraaf, zijn verwaarloosbaar. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat onderzoek deed naar de stoffen in de rook.

Het RIVM heeft metingen verricht naar dioxines en zware metalen. Uit het onderzoek blijkt dat die niet zijn vrijgekomen in waarden die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. De uitkomst betekent dat koeien en ander vee veilig naar buiten kunnen. Het advies om zichtbaar roet van gewassen te wassen, geldt nog steeds.

Vorige week donderdag brak er brand uit bij het verpakkingsbedrijf. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer zette onder meer een blushelikopter van Defensie in.

Burgemeester Dirk van der Borg: “Na het drama van afgelopen donderdag, ben ik opgelucht over het nieuws dat de metingen uitwijzen dat de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar klein zijn. Daarnaast ben ik zeer onder de indruk van de hulp vanuit de gemeenschap na de brand. Het is hartverwarmend om dit te ervaren. We leven net als iedereen mee met iedereen die getroffen is.”