Kinderboekenweek in Capelle: "Een gedicht hoeft niet te rijmen!"

Stempelworkshop, theater maken en zelf leren schrijven, het was allemaal mogelijk tijdens de viering van de Kinderboekenweek in de bibliotheek van Capelle aan den IJssel.

Op de eerste verdieping ging kinderboekenschrijver Simone Arts met kinderen aan de slag met schrijven en lezen rondom het thema van de kinderboekenweek: vriendschap.

"Ze mogen er een uur over doen maar ze gaan zo snel, ongelofelijk", vertelt de schrijfster bij het maken van een gedicht over vriendschap. Simone Arts heeft een paar goede tips voor het schrijven: "We gaan eerst stap voor stap nadenken: op welke plek zie je je vriend en wanneer? Wat denk je als die vriend ziet? En ook wat je er dan bij voelt."

Nog een tip: "Het werkt heel mooi als je in je gedicht een zinnetje herhaalt. En je moet een goede titel beginnen. Daar begin je mee als hem voorleest en je eindigt er mee als je aan het schrijven bent."

Tekst gaat verder onder foto

Layla en Rayan, allebei 9 jaar oud, gaan er mee aan de slag. Leila gaat de stappen van Simone volgen. Ryan heeft ook wat opgestoken: "Ik heb geleerd dat een gedicht ook niet persé hoeft te rijmen. Zoals dit gedicht wat ik heb gemaakt over mijn gamevriend."

"Het heet "Hey we gaan gamen". Op school zie ik hem / dan denk ik we gaan Fortnight spelen / Ik voel me blij / Want dan kunnen we samen praten.

Layla is ook klaar met haar gedicht: "Mijn BFF" ( beste vriend) Misschien zie ik je alleen op school /Maar je bent wel mijn BFF / Gelukkig zie ik je bijna elke dag / Ik vind je super leuk / Je bent mijn eerste beste vriend / Ik me blij bij jou en veilig / Ik ben blij dat jij mijn vriend bent

De moeder van Rayan is blij dat haar kinderen gek zijn op lezen. "Het is heel goed voor hun woordenschat. Ze ontdekken ook moeilijke woorden En dan gaan ze dat even googlen of in een woordenboek opzoeken. Dan kunnen ze hun kennis verbreden."

Tekst gaat verder onder foto

De 8-jarige Mart Oskam uit Dordrecht is ook een fervente lezer. Toen hij drie jaar oud was kon hij al een boek uit zijn hoofd navertellen. Nog steeds besteedt Mart veel tijd aan lezen. "Per dag verschilt het, soms lees ik een paar uur, soms minder." Mark leest momenteel in een boek over de game Minecraft.