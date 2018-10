'Rijk moet haast maken met Klimaatakkoord'

"Het Rijk moet niet langer treuzelen met de presentatie van het Klimaatakkoord.'' Dat zegt Arno Bonte, de Rotterdamse wethouder van milieu, in een oproep aan het kabinet. Rotterdam wil dat het nationale Klimaatakkoord er voor het eind van dit jaar ligt.

"We hebben een nationaal Klimaatakkoord nodig dat duidelijk vastlegt welke maatregelen door welke partijen moeten worden genomen", zo is te lezen in een brief aan het kabinet.

In 2019 wil de stad een eigen klimaatakkoord sluiten, waarin de stad concrete invulling geeft aan de afspraken die in het nationale akkoord zijn gemaakt. Langer wachten op het nemen van actie zal volgens Bonte leiden tot meer onzekerheid en hogere kosten. "Snel handelen is van belang om de kosten van de energietransitie te drukken", stelt Rotterdam.

Rotterdam heeft voor deze collegeperiode 150 miljoen euro gereserveerd en het Rijk en bedrijfsleven om een veelvoud daarvan gevraagd om de kosten voor de komende jaren te dekken. De totale investeringen voor de Rotterdamse energietransitie - voor bedrijven, overheid en andere partijen - lopen volgens het stadsbestuur op tot bijna 50 miljard euro in 2050.