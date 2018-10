Nissewaard wil optreden tegen woonwagenbewoners

De gemeente Nissewaard komt in actie tegen een groep mensen die sinds deze week een stuk grond in Spijkenisse claimt. Volgens de gemeente gaat het om vier caravans waarin drie tot veertien mensen leven.

De groep noemt zichzelf sinti's of woonwagenbewoners en zegt recht op de braakliggende grond aan de Clara Visserstraat te hebben, omdat hun voorouders daar lange tijd woonden. Het zou in strijd zijn met de Europese mensenrechten om ze weg te jagen.

''Travellers, sinti's, roma's: het is voor ons allemaal hetzelfde. We zijn woonwagenbewoners en willen graag in een woonwagen blijven wonen'', legt één van de nieuwe bewoners uit.

''Onze familie heeft al jaren op deze plekken gestaan. Daarom eisen wij deze plaatsen op. Wij staan hier nu sinds zondag en hopen dat de gemeente ons gaat faciliteren. En we wachten op een gesprek met de burgemeester. We gaan zeker niet weg'', aldus de zegsman woensdagavond. De groep komt uit Berkel en Rodenrijs.

De gemeente ziet dat anders en wil met de groep in gesprek gaan. Als daar niets uitkomt, gaat de gemeente handhaven. Een woordvoerder wilde niet zeggen waaruit de handhaving gaat bestaan, alleen dat er 'passende maatregelen' worden genomen.