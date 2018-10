'We gaan het volgend jaar weer doen'

Dat waren de enthousiaste woorden van Jan Steinvoort anderhalf jaar gelden, na een succesvol optreden met 'zijn' koor, De Walzangers.

Een paar dagen later sloeg het noodlot toe. Jan werd aangereden op de Straatweg in Rotterdam en overleed een paar dagen later. Zijn vrouw Loek (Louise) overleed enkele maanden na haar echtgenoot.

Succes delen

Het Rotterdamse echtpaar was succesvol in zaken. Jan Steinvoort zat in de bouwwereld en in het vastgoed, maar altijd werd er een percentage afgestaan aan projecten voor minder bedeelde Rotterdammers.

Ruud van der Spoel, de huidige voorzitter van De Walzangers: "Het was vooral ook bij hun van: wij hebben het goed, dus we willen dat anderen het ook goed hebben."

Eerbetoon

Donderdagavond wordt in Theater Zuidplein een eerbetoon georganiseerd voor Jan en Loek Steinvoort. "Laat ik even voorop stellen dat wij die avond niet organiseren als een soort dodenherdenking. Dat moet het zéker niet worden", zegt Van der Spoel.

"Het moet zijn in de stijl waar zij zo gek op waren. Het wordt een vrolijke avond."