Kritiek over komst The Passion naar Dordrecht

De processie van The Passion in Rotterdam. Foto: Robin Utrecht (ANP)

Lokale partij Gewoon Dordt wil opheldering over de kosten voor het organiseren van The Passion. Eerder op de dag werd bekend dat de EO de muzikale paasvertelling volgend jaar op 18 april in Dordrecht wil houden.

Raadslid Irene Koene vraagt zich af of het voor 485 duizend euro wel kan. Volgens haar waren andere gemeentes meer dan een miljoen euro kwijt aan The Passion.

Het thema van The Passion is deze keer 'Je bent niet alleen', waarbij de nadruk ligt op eenzaamheid en aandacht hebben voor elkaar. Wie de zangpartijen gaan uitvoeren en welke liedjes worden gezongen, is nog niet bekend.

Dordrecht is niet voor niets gekozen. Het is de plaats waar dit jaar 400 jaar geleden tijdens de Synode van Dordrecht de opdracht werd gegeven voor de eerste officiële Nederlandse bijbelvertaling: de Statenbijbel.

Het muzikale verhaal van het lijden van Jezus is altijd goed voor hoge kijkcijfers. Vorig jaar was The Passion in Leeuwarden. Die uitzending trok meer dan 3 miljoen kijkers.

Dit jaar werd het spektakel opgevoerd in de Amsterdamse Bijlmer, wat werd gezien door 3,2 miljoen kijkers. Het record dateert uit 2015, toen The Passion 3,6 miljoen tv-kijkers boeide.