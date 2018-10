Feyenoord Futsal door in de beker na bijzondere penaltyserie

Feyenoord Futsal heeft woensdagavond na een bijzondere penaltyserie de tweede ronde van het bekertoernooi bereikt. In het Topsportcentrum wonnen de Rotterdammers met 2-1 de strafschoppenreeks tegen ZVV Eindhoven. De penalty's moesten vanwege een arbitraire fout van enkele weken geleden volledig worden overgenomen.

Na een 5-5 gelijkspel in de reguliere speeltijd moesten Feyenoord Futsal en ZVV Eindhoven vanaf de stip aanleggen. Maar de arbitrage maakte een vormfout, waardoor deze penaltyreeks later door de KNVB ongeldig is verklaard. ZVV Eindhoven werd dus door de voetbalbond verplicht om helemaal naar Rotterdam te reizen om alleen deze strafschoppenserie nogmaals te nemen.

Feyenoord wist, in tegenstelling tot twee weken geleden, deze keer wel te winnen van ZVV Eindhoven (2-1). Wessel Verhaar en Mo Amin Chaali scoorden namens de Rotterdammers, terwijl Jaouad El Yacoubi miste. Koen van der Leeden stopte namens Feyenoord Futsal echter twee strafschoppen van ZVV Eindhoven, waardoor de mannen van trainer Abdul Marbah zich plaatsten voor de tweede ronde van het bekertoernooi.

Kijk hierboven naar de penaltyreeks en de interviews met doelman Koen van der Leeden en speler Wessel Verhaar in gesprek met verslaggever Sjoerd de Vos.