Champions League: De Vrij met Internazionale langs PSV

Stefan de Vrij heeft woensdagavond met Internazionale de ongeslagen status in groep B van de Champions League weten te behouden. De oud-Feyenoorder versloeg met de Italiaanse ploeg PSV in Eindhoven met 2-1. De verdediger speelde heel de wedstrijd mee.

Internazionale en FC Barcelona gaan samen met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in hun poule. PSV heeft, net als Tottenham Hotspur, na twee duels nog geen punten gepakt.

Garry Rodrigues beleefde dan weer een mindere Europese avond. De Rotterdammer verloor met zijn Turkse club Galatasaray in groep D met 1-0 in Portugal van FC Porto. Hij deed heel het duel mee.

Georginio Wijnaldum ging met 1-0 onderuit in de Champions League. De voormalig speler van Feyenoord kon in poule C met Liverpool niet zegevieren in Italië bij Napoli. De middenvelder stond negentig minuten op het veld bij de Engelse ploeg.