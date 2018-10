Deel dit artikel:













Emo-hilarische boeklancering Chief Ouwe Dibbes de Kramer

De Chief Ouwe Dibbes-lancering in de Witte de Withbazar, waar het annekedotische epos over het hachelijke zendingswerk van Rotterdam's kleurrijkste wilde weldoener Sander de Kramer in het straatarme Sierra Leone het licht zag, was meer dan overladen met een overdosis aan bekende stad- en landgenoten.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb kreeg samen met Feyenoord-aanvoerder en sinds hun ontmoeting op het Sierra Leoonse vliegveld absolute 'Sunday' de Kramerfan Robin van Persie het eerste exemplaar overhandigd. Psychiater Bram Bakker en cabaretier/Sunday-foundationambassadeur Najib Amhali zagen dat het ondanks de afgestampte drukte goed kwam en was. Door al zijn onbaatzuchtige geldsmokkel- en ander vrijwilligerswerk in het door een verschrikkelijke burgeroorlog verscheurde Afrikaanse land Sierra Leone bekleedt de immer goedlachse Sander de Kramer inmiddels een, daar uiterst honorabele, Chief-functie. Het hoofd biedend aan diverse ernstige doodsbedreigingen blijft Chief Sunday Ouwe Dibbes, zoals ie daar gekscherend heet, zich met gevaar voor eigen leven beijveren voor de educatie van de armlastige en zeer jonge bloeddiamantmijn-kinderen. In weerwil van de meedogenloze diamanthandel-mafiossi zijn er dankzij de Kramer al 11 scholen gebouwd en met de 10.000 euro die van Persie spontaan schonk kunnen er nog enkele lokalen op- en ingericht. Vloggenist Jack F Kerklaan woonde in de uitpuilende bizarbazar deze uniek emo-hilarieke boekpresentatie bij