Moeder ontvoerde kinderen over uitspraak: 'Mooi, maar anticlimax'

Daniëlle van der Pligt, de moeder van de zusjes Zeliha (8) en Samiha (7) die door hun vader zijn ontvoerd, is opgelucht over de uitspraak van de rechter. De rechtbank in Turkije wees de twee kinderen woensdag toe aan de Oud-Beijerlandse moeder.

Daniëlle werd na een vakantie in Turkije gedwongen de meisjes bij hun vader achter te laten. “Daar kwam veel intimidatie en agressie bij kijken", vertelde ze eerder. Haar ex en de kinderen waren niet bij de uitspraak aanwezig. Waar zij nu verblijven, is niet bekend.



"Je leeft een beetje in een waas", zegt Daniëlle donderdagochtend op Radio Rijnmond. "Het is heel mooi dat de uitspraak is geweest, maar de anticlimax dat de kinderen er niet zijn, maakt het heel dubbel eigenlijk."

Het is dan ook maar de vraag wanneer Daniëlle haar kinderen weer in de armen kan sluiten. "Het is even afwachten. Ze zijn bezig om ze op te sporen, maar we hebben geen idee waar hij precies zit."

In de tussentijd doet de steun die ze vanuit Nederland krijgt haar erg goed. Woensdag werd op basisschool de Zevensprong in Oud-Beijerland, waar de kinderen op school zitten, een sponsorloop georganiseerd. Zo kan de moeder geholpen worden met het betalen van een advocaat en de tickets voor de vliegreizen naar Turkije.

"Dat is een heel mooi gebaar", zegt Daniëlle. "Toen ik het filmpje zag van de sponsorloop, heb ik even wat traantjes gelaten. Het is heel mooi hoe de kinderen en ouders met de situatie omgaan."



Danielle blijft voorlopig nog even in Turkije. Hoewel ze daar alleen is, krijgt ze veel steun van de zus van haar ex. "Die wil ook gewoon dat de kinderen terugkomen", legt ze uit. "Zij heeft daar heel objectief een keuze in gemaakt. Ze heeft gekozen voor het recht en voor de waarheid. We zijn nu samen aan het kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen om de kinderen zo snel mogelijk te vinden."