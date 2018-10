Inholland stijgt op keuzegidsranglijst hbo

In de jaarlijkse keuzegidsranglijst voor hbo-instellingen is de hogeschool Inholland een opvallende stijger. De school was volgens de samenstellers van de gids geregeld de hekkensluiter van de ranglijst, maar dit jaar laat Inholland bijna alle grote hogescholen in de Randstad achter zich.

De reden dat Inholland vaak onderaan de lijst te vinden was, kwam voornamelijk door kwaliteitsproblemen. Studenten zouden te makkelijk 'genadezesjes' krijgen voor hun scriptie, staat te lezen in de gids. De laatste tijd gaat het beter onder meer omdat een aantal problematische opleidingen is samengevoegd of is opgedoekt.

Studenten van Inholland zijn dit jaar meer tevreden over de leraren en ook zijn de faciliteiten ten opzichte van eerdere jaren beter op orde. Het slagingspercentage is wel nog het laagste van Nederland.

Beloning

''Een mooie beloning voor hoe wij werken aan onze onderwijskwaliteit'', reageert Inholland-voorzitter Jet de Ranitz. ''Zeker ook voor onze aanpak, die persoonlijk en dichtbij is. Hoewel we een grote hogeschool zijn, wordt ons kleinschalige karakter gewaardeerd door studenten. De begeleiding is persoonlijk, studenten en docenten op onze locaties kennen elkaar bij naam.''

De hbo-keuzegids is een jaarlijks overzicht van alle hbo-opleidingen in Nederland. Scholen in de Randstad doen het over het algemeen een stuk slechter dan de rest van Nederland. Avans (in Noord-Brabant) is volgens de keuzegids de beste Hogeschool van Nederland.