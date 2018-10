Petitie 'Rotterdam nieuwe hoofdstad' heeft helft handtekeningen binnen

De petitie om Rotterdam hoofdstad van Nederland te maken, is inmiddels zo'n 20 duizend keer ondertekend. Dat maakte initiatiefnemer Rob Lagendijk donderdagochtend bekend op Radio Rijnmond. Zijn doel om binnen een maand tijd 40 duizend handtekeningen te verzamelen, zodat de Tweede Kamer zich over de kwestie zou buigen, is dus niet gehaald.

Ondernemer Lagendijk startte eind augustus een petitie om Rotterdam hoofdstad te maken van Nederland. Hij noemt Amsterdam de stad van het verleden en vindt Rotterdam de stad van de toekomst. "Rotterdam is veelzijdig en ontzettend innovatief", zei Lagendijk eerder op Radio Rijnmond.



Voor de actie werd een speciale website en speciaal logo gemaakt. Op 26 augustus ging de petitie online, een week later waren er 15 duizend handtekeningen binnen. Daar zijn de afgelopen weken nog maar vijfduizend handtekeningen bijgekomen.



"We merken politieke weerstand. Politici vinden het moeilijk zich hierover uit te spreken als er ander nieuws is", zegt Rob Lagendijk. "Ik had eerlijk gezegd verwacht dat we na de eerste media-aandacht de 40 duizend wel zouden halen. Maar ik wil het plan nog niet in de ijskast zetten: het heeft gewoon wat meer tijd nodig dan voorzien. Rotterdam wordt niet in één maand hoofdstad van Nederland", lacht hij.

Campagne

Lagendijk is van plan om in de herfstvakantie campagne te voeren, zodat meer mensen de petitie tekenen. "Meerdere mensen hebben aangegeven te willen helpen. We gaan in de stad offline campagne voeren, maar we gaan ook online aan marketing doen. We willen mensen ook activeren om hun familieleden te laten ondertekenen."

Het doel is nu om voor het einde van het jaar de 40 duizend handtekeningen binnen te hebben. "De eerste handtekeningen zijn puur binnengekomen doordat we dit in de media hebben gebracht. We hebben nog onvoldoende gewerkt aan andere marketing."