LIVEBLOG: Verdachten mishandeling homoseksuelen voor de rechter

Vier mannen staan donderdag voor de rechter in Dordrecht voor de mishandeling van twee homoseksuele mannen in de Dordtse wijk Sterrenburg. Ze werden naar een plek gelokt via de homo-datingapp Grindr.

De afgelopen maanden werden dertien verdachten opgepakt. Een van de slachtoffers werd in elkaar geslagen toen hij op 31 maart op de afgesproken plek aan de Smitsweg in Dordrecht verscheen.

Een nacht later dreigde hetzelfde te gebeuren met een andere man aan de Schenkeldijk. Hij werd achternagezeten en wist te ontkomen aan zijn belagers. Beide slachtoffers deden aangifte.



Volgens de verdachten had een van de slachtoffers een afspraakje gemaakt met een 14-jarige jongen. Ze wilden hem mishandelen, omdat hij pedoseksueel zou zijn.

Later is een van de slachtoffers ook aangehouden voor het verleiden van minderjarigen via internet. Of die man ook vervolgd gaat worden is nog niet bekend.