Celstraffen voor seks met minderjarige in Schiedamse kelderbox

Het gerechtshof in Den Haag heeft vijf mannen celstraffen opgelegd voor betaalde seks met een 16-jarig meisje in een Schiedamse kelderbox. Ze moeten vier maanden tot een maand de gevangenis in. Drie verdachten zijn vrijgesproken.

Het slachtoffer was een 16-jarig meisje dat via seksadvertenties werd aangeboden voor prostitutie. In mei 2014 had ze gedurende twee dagen zeker met twaalf klanten seks op een matras op de grond in een kelderbox van een flatgebouw te Schiedam. De klanten waren tussen de 24 en 62 jaar.

Het hof vindt dat de veroordeelden hadden moeten controleren of de prostituee meerderjarig was. Ze konden niet volstaan met het vragen naar de leeftijd. Daarnaast had het meisje zichtbaar letsel (een dikke lip), wat naast de overige omstandigheden ook vragen op had moeten roepen, aldus het hof.

Justitie had in hoger beroep zwaardere straffen geëist. Maar vooral omdat het zo lang duurde voordat de zaak voor de rechter werd gebracht, kwam het hof tot lagere straffen. De rechtbank legde drie mannen eerder celstraffen tot negen maanden op.

Uitbuiting

De mensenhandelaar die achter de uitbuiting van het minderjarige meisje zat, is al eerder door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Hij ging niet in hoger beroep.