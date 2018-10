George Ezra geeft zijn grootste Nederlandse show ooit in Ahoy

Singer-songwriter George Ezra komt naar Rotterdam. De zanger geeft op maandag 13 mei 2019 in Rotterdam Ahoy zijn grootste show ooit in Nederland.

George Ezra brak in 2014 door met het nummer Budapest. Deze zomer scoorde hij een nummer 1-hit met Shotgun.

De zanger trad dit jaar twee keer op in Nederland. Voor zijn optreden in Paradiso in Amsterdam dat hij in april gaf, waren de kaartjes binnen één uur uitverkocht. De tickets voor het concert in Rotterdam Ahoy gaan volgende week woensdag om 10:00 uur in de verkoop.