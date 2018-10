Liveblog teruglezen: Twee tattookillers voor de rechter voor moord op Onno Kuut

Twee mannen die worden verdacht van de moord op Onno Kuut in 2009, stonden donderdag voor de rechter. De verdachten worden tattookillers genoemd, vanwege een opvallende Chinese tatoeage op hun rug.

Ook Onno Kuut behoorde tot de tattookillers. Waarom hij is vermoord, is niet duidelijk. Mogelijk heeft Kuut in 2009 verkeerde personen geliquideerd bij een pannenkoekenhuis langs de A4.

Het lichaam van Kuut werd op 25 maart 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Hij had messteken in de hals. De recherche gaat ervan uit dat Kuut op een andere plek is omgebracht en later naar de duinen is gebracht.

In totaal staan vier mannen terecht. De rechter begon maandag met het verhoor van Cor P. en Evert S., die ook donderdag voor de rechter staan. De andere twee, Brian P. en Jeroen S., hebben geen advocaat. Hun zaak is uitgesteld tot 18 maart 2019.



Verslaggever Paul Verspeek was in de rechtbank van Rotterdam aanwezig en twitterde over de zaak.