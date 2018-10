Straatdokters van over de hele wereld komen samen in Rotterdam

Het vierdaagse International Street Medicine Symposium is deze week voor het eerst in Rotterdam. Professionals van over de hele wereld die werken in de medische zorg voor dak- en thuislozen, komen samen in De Doelen.

Van 3 tot en met 6 oktober kunnen de zogeheten straatdokters ideeën en ervaringen uitwisselen om deze vorm van zorg te verbeteren. Volgens een van de zeven Rotterdamse straatdokters, Marcel Slockers, is het heel belangrijk dat het evenement dit jaar in de stad is.

"Meestal gingen we naar gebieden waar het een puinhoop was, zoals San José, Californië of Dublin", vertelt Slockers. "Nu willen we ze juist ontvangen in Rotterdam, omdat we trots zijn op de stad en de stappen die we zetten."

Maar op het gebied van dak- en thuislozenzorg valt in Rotterdam nog genoeg te verbeteren, weet Slockers. "Het rapport van de Rekenkamer klopt. Ja, we hebben een slechte doorstroming, we hebben te weinig sociale huurwoningen en er worden mensen weggestuurd bij de nachtopvang."

Volgens hem zijn dat punten die zeker verbeterd moeten worden. "Maar aan de andere kant: als je het vergelijkt met andere steden, doen we het goed."

'Niemand hoort buiten te slapen'

De goede daklozenzorg in Rotterdam ten opzichte van buitenlandse steden, komt volgens hem vooral door kleine opvangplekken in meerdere wijken. "Die kleinschalige opvang in de hele stad is de doorbraak geweest. Dit is niet alleen positief voor de dak- en thuislozen, maar we hebben hierdoor ook een veiligere stad."

Volgens Slockers speelt burgemeester Aboutaleb een belangrijke rol hierin. "Ik ben trots op de burgemeester dat hij zegt dat niemand buiten hoort te slapen. Maar we zijn er nog niet. We bieden vandaag een rapport aan het ministerie aan, met als belangrijkste aanbeveling dat je niet alleen goede hulp hoort te krijgen in een stad waar de burgemeester aardig is. De zorg moet in de hele stad goed zijn."