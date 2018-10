Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dogmatching: welke hond past bij jouw karakter? Dogmatching: welke hond past bij jouw karakter?

Mensen met een hondenwens die twijfelen welke hond het beste past bij hun situatie, kunnen donderdagavond terecht in Dierenkliniek Rotterdam in Ommoord. Daar geeft dierenarts Ronald Bosch een lezing over 'dogmatching'.

Volgens hem kun je dogmatching een beetje vergelijken met een soort Tinder voor hond en baas. "Het gaat ons meer om het karakter en niet het uiterlijk waar je op swipet", voegt hij toe. De dierenarts vindt dat je moet kijken naar wie je bent of hoe je gezin eruit ziet en welke hond daarbij past. Als je dan een geschikte hondenras gevonden hebt, moet je er in het echt naar gaan kijken. "En als klap op de vuurpijl: hoe zorg ik dat ze bij mij in huis groot worden op een prettige manier én goed gesocialiseerd? Dan heb je een vriendje voor het leven", zegt Bosch. Volgens de dierenarts is het nooit maar één hond die past, er zijn altijd wel verschillende rassen die passen. "Daar zit vast wel iets tussen." Het principe van dogmatching werkt niet alleen met rashonden. Ook in het asiel zitten geschikte dieren. "Alleen bij rashonden is voorspelbaarder wat voor puppy je hebt. Laat de asielbeheerder met je meedenken", adviseert dierenarts Bosch. De lezing dogmatching is donderdagavond van 19:30 tot 21:00 uur in de Dierenkliniek Rotterdam, locatie Ommoord.