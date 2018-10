Deel dit artikel:













Rotterdamse haven test zelfvarende schepen met 'kunstmatige kapiteins' Foto: Port of Rotterdam

In de Rotterdamse haven wordt gewerkt aan schepen die zelf kunnen varen. In de aanloop daarnaartoe is een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam omgebouwd tot een drijvend laboratorium.

Op het vaartuig worden camera's, sensoren en meetapparatuur geplaatst. Hiermee wordt data verzameld over onder meer de bediening, de motor en het vermogen van het vaartuig en over weer- en wateromstandigheden. Het is de bedoeling dat de data gedeeld wordt met het bedrijfsleven en het onderwijs, zodat er verder onderzoek gedaan kan worden naar de komst van autonoom varen. Een eerste samenwerking is inmiddels rond. Het bedrijf Captain AI voegt aan de data kunstmatige intelligentie toe. "Op deze manier leren wij computers zelfstandig te varen door de haven en leiden we de eerste kunstmatige kapiteins op", zegt Vincent Wegener van Captain AI. De verwachting is dat de komst van schepen die zelfstandig kunnen varen, de veiligheid en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven bevordert. "Het is bovendien een effectief hulpmiddel voor schippers en de scheepsverkeersbegeleiders", zegt Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam. "Om die reden willen we het samen met andere partijen beproeven."